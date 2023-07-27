В Екатеринбурге почтили память великого разведчика (ФОТО)

Сегодня в России вспоминают подвиг уральского разведчика времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Николая Кузнецова, который стал одним из символов героизма советского народа и получил прозвище Разведчик №1. Сегодня, в день рождения легенды, в Екатеринбурге традиционно кадеты Суворовского училища возлагают цветы к монументу Николая Ивановича.

«Он себя готовил для какой-то особой миссии. Изучить язык он решил еще в школе, в доме его отца было много книг, журналов. Он умел не тратить время зря. Люди из глубинки ставили себе цели, выбивались в люди. Я видела, как создавалась его биография, как потом она обрастала большими исследованиями. Он уникальный герой», – делится племянница героя Елена Сакныне.

На Урале сохранению памяти о Николае Кузнецове уделяют особое внимание. Фонд святой Екатерины несколько лет назад открыл мультимедийную выставку в парке «Россия – моя история», которая считается самой технологичной в Екатеринбурге, а гигантский мурал разведчика украшает фасад жилого дома на перекрестке улиц Московская и Попова.

Биография Николая Кузнецова собиралась по крупицам, дети разведчика сами встречались с современниками своего отца, журналистами, одногруппниками и знакомыми. Долгое время данные были засекречены, и даже родной брат Николая Кузнецова не мог добраться до них.

«Мой отец был на фронте с 22 июня. В Польше под Белостоком были тяжелые бои, он вышел из этого котла и приехал в Москву на переформирование. И вот Николай Иванович говорил: «Как так, мой младший брат уже под пулями, я меня держат здесь?" И вот они встретились в Москве, и, когда отец уходил на фронт, Николай Иванович сказал: «Если к концу войны не будет от меня вестей, то иди вот туда» – и показал на здание органов безопасности. Когда уже после войны отец приходил туда, писал, есть даже письма, то ответы были, что такого они не знают», – продолжает племянница.

Николай Кузнецов, действительно, уникальный человек. Он обладал природным талантом перевоплощения, в совершенстве владел шестью диалектами немецкого языка, коми-пермяцким, польским, украинским языками и эсперанто, читал на латыни.

За время службы ему удалось добыть для руководства СССР чрезвычайно важные разведывательные сведения, которые внесли существенный вклад в исход Великой Отечественной войны и Победу советского народа над фашистами. Так, благодаря его донесениям и сообщениям других разведчиков удалось сорвать покушение на глав государств антигитлеровской коалиции на Тегеранской конференции в 1943 году и подготовиться к крупнейшему танковому сражению на Курской дуге.

«Героические страницы истории нашей родины неразрывно связаны с подвигом Николая Ивановича Кузнецова, наш долг – сохранить память о нем, чтобы наши дети знали, какой ценой ковалась Победа. Я думаю, что его история жизни никого не оставит равнодушным и найдет отклик в сердцах людей», – говорит заместитель Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Боевой путь Кузнецова прервался во время выполнения его главного задания на оккупированной территории западной Украины. Работая под легендой немецкого офицера во вражеском тылу, ему удалось ликвидировать 11 высших нацистских офицеров и чиновников оккупационной администрации, а также большое количество оккупантов рангом ниже.

Екатеринбург, Елена Васильева

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