В Академическом в День города выступит группа «Винтаж»

В Академическом районе определился хедлайнер праздничного концерта в честь 300-летия Екатеринбурга. На площадке Преображенского парка 19 августа выступит поп-группа «Винтаж» с известными хитами «Я верю в любовь», «Спичка», «Ева» и «Плохая девочка».

Концерт группы станет подарком восьмому району Екатеринбурга на юбилейный День города. Также в Аккадемическом весь день будет работать необычная интерактивная фотозона. По традиции жителей и гостей района поздравит Доброкот. Организаторами праздничных мероприятий выступили, в том числе основатели района – девелопер АО СЗ «РСГ-Академическое».

Напомним, в прошлые годы хедлайнерами концертов в Академическом становились Клава Кока, Рэпер Feduk (Федор Инсаров), UMA2RMAN, Trubetskoy, группа «Звери» и другие. Площадка в парке во время выступления звезд собирала до 70 тысяч зрителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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