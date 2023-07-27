На реке Чусовой состоится массовое крещение

В пятницу, 28 июля, в день 1035-летия крещения Руси и день памяти святого князя Владимира на реке Чусовой пройдет традиционное массовое крещение.

Как сообщает пресс-служба епархии, таинство уже в 20-й раз пройдет в храме во имя равноапостольного князя Владимира поселка Станционный-Полевской города Полевского.

В епархии уточнили, что креститься будут те, кто прошел курс огласительных бесед в храмах епархии и получил письменное благословение. Молебен начнется в 8 часов утра.

Полевской, Елена Владимирова

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