В Екатеринбурге пропала 8-летняя девочка (ФОТО)

Полиция Екатеринбурга разыскивает 8-летнюю Киру Бензик, которая утром 26 июля, около 10.00, ушла из дома по адресу ул. Латвийская, д. 36, и не вернулась.

Приметы девочки: рост 110 см, худощавое телосложение, волосы русые, глаза карие.

На момент ухода была одета в голубые джинсы, розовую кофту, темно-синие кроссовки с надписью.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении Киры, сообщать по телефонам +7 (343) 356-42-06 (дежурная часть отдела полиции № 6) либо 02 (102 по мобильному).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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