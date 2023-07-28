Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли

Пропавшую утром 26 июля 8-летнюю девочку нашли живой.

Об этом сообщили в региональном СУ СКР. «В настоящее время Следственным комитетом выясняется, были ли совершены в отношении ребёнка какие-либо противоправные действия. Для этого, в частности, будут проводиться допросы и экспертизы», – добавили в ведомстве.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что на розыск ребёнка по сигналу «Сбор» были подняты сотрудники екатеринбургского гарнизона. «В поисковых мероприятиях было задействовано порядка 350 сотрудников полиции и волонтёров. Школьницу искали в торговых центрах, на железнодорожных станциях, детских площадках и в других возможных местах нахождения», – рассказал он.

По данным портала e1.ru, девочку нашли в соседнем доме. Ее заманил в гости мужчина, который обещал показать щенка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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