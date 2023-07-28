День ВМФ отметят более 50 тысяч свердловчан

В воскресенье, 30 июля, в России будут отмечать День военно-морского флота. Этот праздник считают своим более 50 тысяч свердловчан, когда-либо служивших на флоте. В Екатеринбурге излюбленными местами сбора моряков стали озеро Шарташ и Верх-Исетский пруд. Также уральцы в тельняшках и с Андреевским флагом массово гуляют в парках.

Из открытых источников известно, что в запасе военного комиссариата Свердловской области находятся более 1 тысячи морских офицеров и более 40 тысяч матросов. Также в регионе насчитывается несколько тысяч бывших моряков, снявшихся с учета. Каждый год в ходе призывной кампании до 3% новобранцев из Свердловской области отправляются служить на флот.

Средний Урал также представлен в военно-морском флоте в наименовании двух атомных крейсеров: «Екатеринбург» и «Верхотурье». Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе мэрии уральской столицы, подлодка «Екатеринбург» сейчас выведена из эксплуатации и поставлена на капремонт. Городские общественные организации продолжают оказывать шефскую помощь ветеранам команды крейсера. Подлодка «Верхотурье» продолжает нести боевую службу.

Напомним, День Военно-морского флота – один из первых профессиональных праздников в России, отмечаемый ежегодно в последнее воскресенье июля. День ВМФ установлен 22 июля 1939 года, когда было принято решение о строительстве в СССР мощного океанского флота. Инициатором учреждения праздника выступил нарком ВМФ Николай Кузнецов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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