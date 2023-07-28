В полдень в Екатеринбурге и по Свердловской области зазвонят все колокола

Сегодня в 12 часов дня на Урале и по всей России зазвонят все колокола. Так во всех храмах и монастырях Русской православной Церкви будут отмечать День крещения Руси.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в полдень по местному времени в каждом храме прозвучит колокольный звон-благовест «Слава Тебе, Боже!».

Данная традиция зародилась в 2012 году, напоминает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Напомним, 28 июля ежегодно отмечается День Крещения Руси. Празднование совпадает с днем памяти равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси. Сам термин «Крещение Руси» встречается уже в «Повести временных лет», самой древней из дошедших до нас летописей. Она была написана в начале XII века.

Отметим также, что

Князь Владимир (около 960 – 1015 гг.) – один из самых почитаемых русских святых и уникальная фигура в истории становления Руси. Как повествуется в летописях, он был жестоким язычником, но после принятия крещения сумел коренным образом изменить не только свою жизнь, но и предопределить цивилизованный путь развития возглавляемого им государства на многие века вперед. Князь был прославлен в лике святых как равноапостольный – то есть равный по своему служению апостолам, ближайшим ученикам Христа. В 1635 году митрополит Киевский Петр Могила обрел мощи Владимира из руин Десятинной церкви, сейчас часть из них утеряна, а часть находится в Киеве и в Москве – ковчег со святыней был найден в фондах музея Московского Кремля и в 2010 году передан Русской православной церкви.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»