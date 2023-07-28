Воздух в Екатеринбурге будет грязным до 2 августа

В Екатеринбурге и Свердловской области объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. Как сообщает Уральский гидрометеоцентр, речь идет о загрязняющих веществах, которые плохо рассеиваются в отсутствии ветра. НМУ первой степени будет действовать до 2 августа.
Людям с проблемами с дыхательной системой, а также пожилым людям рекомендуется пореже бывать на улице и в случае необходимости обращаться за помощью к врачам.
Екатеринбург, Елена Васильева
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