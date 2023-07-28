В Серове на 5-летнюю девочку набросилась домашняя собака

Серовская прокуратура проверяет обстоятельства нападения собаки на 5-летнюю девочку. Как сообщили в надзорном ведомстве, накануне, 27 июля 2023 года, девочка гостила у своей бабушки. Во дворе дома на ребенка напала собака, у девочки раны на лице, поврежден правый глаз.

«Согласно пояснениям мамы ребенка, во дворе дома ее супруг был вместе с дочерью. Во дворе на цепи сидела домашняя собака. Когда супруг отошел в дом, он услышал плач ребенка и, вернувшись, увидел на лице дочери укушеные раны. Ранее собака не проявляла агрессии по отношению к детям. Ребенок доставлен в больницу Екатеринбурга для оказания медицинской помощи», – рассказали в прокуратуре.

Серов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»