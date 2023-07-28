Избирком рассматривает возможность видеонаблюдения на выборах Екатеринбургской думы

Свердловский избирком рассматривает возможность организации видеонаблюдения на выборах Екатеринбургской городской думы.

«Окончательно вопрос еще не решен, но возможность рассматривается. Видеонаблюдение уже стало неким стандартом проведения избирательной кампании, поэтому мы планируем закрывать какие-то крупные участки. Конечно, будет работать и центр общественного наблюдения. Что точно будет, так это видеофиксация на каждом избирательном участке в области. Поскольку голосование проводится в течение двух дней, избирательные комиссии обязаны обеспечить сохранность бюллетеней ночью», – рассказала «Новому Дню» председатель избиркома Свердловской области Елена Клименко.

Напомним, выборы в Екатеринбургскую думу состоятся 9 и 10 сентября. Избиратели могут выбрать один из двух способов голосования – по интернету или очно на участке.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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