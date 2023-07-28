В шорт-лист премии «Достояние Среднего Урала» вошли 15 объектов

Специальная комиссия составила шорт-лист претендентов на премию «Достояние Среднего Урала».
Как сообщили в ДИПе, всего на конкурс было подано 109 заявок. В финал вышли 15 объектов:
– Уральский государственный академический русский народный хор
– Алапаевская узкоколейная железная дорога
– Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал» – «Старый Демидовский завод»
– Волейбольный клуб «Уралочка»
– Музейный комплекс «Северская домна»
– Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината
– Невьянская наклонная башня
– Уральский добровольческий танковый корпус
– Исторический сквер Екатеринбурга
– Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина
– Природный парк «Оленьи ручьи»
– Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»
– Музейный комплекс УГМК
– Дом Н.И. Севастьянова
– Конструктивистская гостиница «Исеть»
Некоторые заявки комиссия забраковала. Например, в шорт-лист не попали сказы Бажова, наследие Владислава Крапивина, «Коляда-театр», перевал Дятлова, Шигирский идол, Белоярская атомная станция, фарфор Сысерти, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, озеро Шарташ, Белая башня.
Итоговое голосование состоится на платформе обратной связи портала госуслуг с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Победителей конкурса «Достояние Среднего Урала» наградят 17 января 2024 года, в день 90-летия образования Свердловской области.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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