В шорт-лист премии «Достояние Среднего Урала» вошли 15 объектов

Специальная комиссия составила шорт-лист претендентов на премию «Достояние Среднего Урала».

Как сообщили в ДИПе, всего на конкурс было подано 109 заявок. В финал вышли 15 объектов:

– Уральский государственный академический русский народный хор

– Алапаевская узкоколейная железная дорога

– Нижнетагильский музей-заповедник Горнозаводской Урал» – «Старый Демидовский завод»

– Волейбольный клуб «Уралочка»

– Музейный комплекс «Северская домна»

– Карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината

– Невьянская наклонная башня

– Уральский добровольческий танковый корпус

– Исторический сквер Екатеринбурга

– Зенитный ракетный комплекс завода имени М.И. Калинина

– Природный парк «Оленьи ручьи»

– Екатеринбургский спортивный комплекс «Динамо»

– Музейный комплекс УГМК

– Дом Н.И. Севастьянова

– Конструктивистская гостиница «Исеть»

Некоторые заявки комиссия забраковала. Например, в шорт-лист не попали сказы Бажова, наследие Владислава Крапивина, «Коляда-театр», перевал Дятлова, Шигирский идол, Белоярская атомная станция, фарфор Сысерти, усадьба Харитоновых-Расторгуевых, озеро Шарташ, Белая башня.

Итоговое голосование состоится на платформе обратной связи портала госуслуг с 1 августа по 1 декабря 2023 года. Победителей конкурса «Достояние Среднего Урала» наградят 17 января 2024 года, в день 90-летия образования Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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