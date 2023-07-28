Что делать, если ребенок пропал: инструкция от полиции

На этой неделе в Екатеринбурге более 300 человек два дня искали 8-летнюю школьницу, которая ушла гулять и пропала. Девочку нашли живой. Но в УМВД напомнили, как должны действовать родители, если ребенок ушел из дома и не вернулся.

1. Первое, что должен сделать родитель – это приблизительно установить время ухода ребенка, возможную причину; посмотреть, не оставил ли ребенок записку; проверить, что исчезло из документов, вещей, одежды.

2. Нужно знать круг общения ребенка. Очень важно, чтобы родитель обладал информацией о знакомых своего ребенка (фамилия, адрес, место обучения, номер телефона), а также о местах его возможного пребывания. Необходимо опросить друзей ребенка и их родителей.

3. Следует помнить, что несвоевременное обращение в полицию подвергает жизнь ребенка опасности. Чем быстрее сотрудники полиции начнут его искать, тем лучше. Самостоятельные поиски по времени не ограничены законодательством, но непринятие мер по розыску ребенка и явно несвоевременное сообщение в органы внутренних дел может грозить родителям административной ответственностью. Сообщить об уходе ребенка можно любым удобным способом: по телефону, при личном обращении к сотруднику либо в ближайший отдел полиции.

4. Родитель должен быть готов, что у него возьмут письменное заявление и объяснение, в котором необходимо указать приметы пропавшего, его одежду и имеющиеся при нем предметы. Кроме того, для распространения информации через СМИ необходимо письменное согласие на публикацию фото и персональных данных пропавшего.

5. Родитель не должен скрывать никакой информации, в том числе о предшествующих уходу конфликтах, так как любые сведения имеют большое значение при организации поисков.

6. Рекомендуется использовать различные приложения для телефона, а также иные устройства, предназначенные для отслеживания местонахождения ребенка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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