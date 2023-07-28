В Свердловской области объявлено предупреждение о смоге

На территории Свердловской области сложились погодные условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. До 20 часов 2 августа в регионе объявлены НМУ первой степени опасности. Кроме того, с 28 по 31 июля на востоке в Свердловской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса).

Напомним, в ближайшие выходные на Среднем Урале будет стоять жаркая погода со слабым, неустойчивым ветром. Синоптики прогнозируют повышение дневной температуры воздуха до +32°C, по ночам от 12 до 17 градусов тепла. Дождей не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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