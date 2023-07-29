Григорий Лепс выиграл у мэра Орлова в батле по русскому бильярду (фото, видео)

Певец Григорий Лепс принял приглашение мэра Орлова на батл по русскому бильярду.

Лепс обыграл мэра Орлова

Певец прибыл с концертом в город, и в рамках Кубка главы Екатеринбурга сыграл с градоначальником.

Игра состоялась вчера. В итоге Лепс выиграл у Орлова.

Фото и видео 3Q Холдинг.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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