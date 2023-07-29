Григорий Лепс выиграл у мэра Орлова в батле по русскому бильярду (фото, видео)

Певец Григорий Лепс принял приглашение мэра Орлова на батл по русскому бильярду.
Лепс обыграл мэра Орлова
Певец прибыл с концертом в город, и в рамках Кубка главы Екатеринбурга сыграл с градоначальником.
Игра состоялась вчера. В итоге Лепс выиграл у Орлова.
Фото и видео 3Q Холдинг.
Екатеринбург, Владислав Тринько
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube