В Екатеринбургском зоопарке по вине посетителей умер павлин

В Екатеринбургском зоопарке скончалась самка павлина Монетка. Причиной смерти птицы стало желудочное кровотечение, вызванное инородными предметами. В желудке птицы оказались монеты, крышки от банок, проволока и прочий мусор. Еще одна самка павлина после операции с аналогичным диагнозом находится в тяжелом состоянии.

«К сожалению, участились случаи, когда посетители зоопарка ведут себя неподобающим образом в отношении животных – стучат по вольерам, кричат, бросают еду и различные мелкие несъедобные предметы. Не спасают наших питомцев и возводимые двойные ограждения. Животные в таких ситуациях испытывают сильный стресс, что при частом повторении в итоге может привести к инфаркту или инсульту.

В отношении павлинов вообще происходят ужасные вещи! Посетители не только бросают в клетку мусор, пугают и гоняют птиц, но и выдергивают у них перья, вместо того, чтобы любоваться красотой наших питомцев», – рассказали в пресс-службе зоопарка.

Посетителей настоятельно просят соблюдать правила посещения зоопарка, не пугать и не кормить животных. Иначе проблемы со здоровьем обитателей вольеров неизбежны.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»