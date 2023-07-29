В Екатеринбурге машина сбила 9-летнего мальчика на самокате

Сегодня около 13:20 на улице Ленинградская возле дома №20 автомобиль «Мицубиси» сбил 9-летнего мальчика. Ребенок переезжал пешеходный переход на самокате, не спешившись.

В результате ДТП мальчик получил ушибы, его доставили в больницу. Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем иномарки был 40-летний мужчина. Его водительский стаж составляет 7 лет.

В ГИБДД напомнили, что водители обязаны уступать дорогу пешеходам на нерегулируемых переходах. Также в ведомстве просят родителей проводить разъяснительные беседы с детьми о правилах безопасности на дорогах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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