Под Красноуфимском в дорожной аварии пострадали двое детей

На дорожном объезде поселка Арти столкнулись автомобиль «Лада Гранта» и фургон «Ситроен Джампер». От удара обе машины вылетели в кювет. В ДТП пострадали женщина и двое детей.

По данным УГИБДД по Свердловской области, авария произошла сегодня около 6 часов утра на 3 километре дороги «Обход Арти от 52 км автодороги «Красноуфимск- Арти – Касли». Водитель «Лады» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу «Ситроену», имеющему преимущество. Помимо 37-летнего мужчины за рулем в салоне «Лады» находились 51-летняя женщина, 15-летняя девочка и 12-летний мальчик. Трем пассажирам потребовалась медицинская помощь, они доставлены в Артинскую больницу.

Инспекторы провели освидетельствование двух водителей, оба были трезвы. «Ладой» управлял житель Первоуральска, получивший водительские права в 2015 году. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах аварии.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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