В Екатеринбурге определили лучших каратистов – они едут на ЧМ (ФОТО)

В Екатеринбурге прошел турнир по карате RCC Kyokushin Fight. Его инициатором стала Академия единоборств РМК, в стенах которой и состоялись соревнования. Участники – 32 сильнейших спортсмена России, победители и призеры чемпионатов Европы и мира.

«11 лучших участников турнира в этом году отправятся на чемпионат мира в Токио. Следующие полгода им запрещено выступать, но наш турнир согласован международной офисом Федерации IKO, поэтому для ребят это хорошая подготовка», – говорит президент Федерации каратэ киокусинкай по Свердловской области Андрей Чирков.

Спортсмены вступали в четырех весовых категориях: 60, 70, 80 и 90+ кг. По регламенту, каждый поединок длился две минуты с возможностью двух или трех дополнительных раундов. Победитель турнира провел три боя за вечер. Призовой фонд составил 1 млн рублей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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