«Пластмассовый мир победил». На свердловских политиков примерили образы Барби и Кена (ФОТО)

После выхода фильма «Барби» (в российском прокате его нет и официально не будет) завирусился сайт на основе технологии искусственного интеллекта, который по фото предлагает всем желающим примерить на себе образы героев пластмассового мира.

Аватары в стиле Барби и Кена заполонили соцсети, «Новый День» тоже потратил несколько минут, чтобы преобразить свердловских политиков. В галерее – губернатор Евгений Куйвашев, спикер заксо Людмила Бабушкина, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, вице-губернатор Дмитрий Ионин, министр ЖКХ Николай Смирнов, депутаты Алексей Вихарев, супруги Ивачевы, Игорь Володин, общественница Оксана Иванова.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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