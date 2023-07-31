В Екатеринбурге побит очередной температурный рекорд

Вчерашнее воскресенье стало самым жарким 30 июля в Екатеринбурге за 13 лет. Среднесуточная температура составила 23,7 °C, что на 5 градусов выше нормы. Днем столбики термометров поднимались до +28°.

По данным телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», предыдущий рекорд фиксировался 30 июля 2010 года.

Сегодня в Свердловской области сохраняется жара. По данным Уральского гидрометцентра, днем в разных районах будет от +24 до +29 °C. Местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, в Екатеринбурге – без осадков.

С завтрашнего дня станет чуть прохладнее: по области +21...+26, дожди и грозы. 2 августа будет +22...+27 °C, кратковременные дожди и грозы. В Екатеринбурге 1 и 2 августа ожидаются кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до +24...+27°.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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