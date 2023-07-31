Трассу Екатеринбург – Курган перекроют в конце недели

Участок трассы Екатеринбург – Курган перекроют в конце этой недели на пять дней. С 6 часов утра субботы (5 августа) до 5 часов утра четверга (10 августа) на 55-м километре дороги будет введено реверсивное движение.

«Проезд будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков. Пожалуйста, учитывайте эту информацию при составлении маршрута», – сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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