В Североуральске пожарный погиб, пытаясь спасти кошку

В Североуральске погиб командир пожарно-спасательной части Жасур Рахимов. Мужчину ударило током, когда он пытался спасти просидевшую на столбе трое суток кошку. Опора оказалась под напряжением, пожарный погиб на месте. У него остались жена и двое детей.

«Жасур был добрым, отзывчивым и профессиональным сотрудником. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии. Главным управлением МЧС России по Свердловской области оказывается всесторонняя поддержка семье погибшего», – рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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