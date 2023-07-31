«Это страшно»: поисковики не могут собрать людей на поиски пропавших старше 50 лет

Поисково-спасательные отряды регулярно сталкиваются с тем, что люди довольно равнодушно реагируют на сообщения о пропаже мужчин и женщин старше 50 лет.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков. «Больше всего волонтеров поднимается на поиски детей, женщин до 35 лет, на поиск мужчин – меньше, если это не кто-то известный, и самое страшное – что почти не откликаются на поиски людей старше 50 лет. И это страшно, объясню почему. Пожилые люди, особенно с психическими заболеваниями, они как дети. Искать их очень сложно, особенно в лесной местности. Есть пример в городе Серове, когда пожилая женщина целый месяц прожила в яме и ее никто не нашел. Это не единственный случай. Очень много случаев, на которые люди не откликнулись, не выехали. А ведь это чьи-то родители, бабушки, дедушки, прабабушки. Они такие же люди, пусть и с заболеваниями. А болезнь может случиться с каждым, никто не застрахован», – рассказал он.

Счастливые исключения, конечно, тоже бывают. Например, рассказал Николай Волков, одного екатеринбургского пенсионера старше 80 лет уже шесть раз ловили в Ревде – он уезжал на свой старый адрес. Еще одна пенсионерка уехала с дальнобойщиками к себе на родину – в Кострому. Их удалось вовремя найти, но так бывает далеко не всегда.

Основатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Свердловской области Станислав Казаков призвал уральцев быть внимательнее к своим пожилым родственникам, принимать те же меры профилактики, что и по отношению к детям. То есть знать, с кем родственник дружит, чем увлекается, куда ходит. «У нас очень многие забывают, что бабушки и дедушки тоже занимаются своими делами, у них своя жизнь, они куда-то ходят, с кем-то общаются, нужно знать об этом», – напомнил он. И особо подчеркнул: если пожилые люди ходят в лес, не нужно одевать их в камуфляж. В яркой, «кислотной» одежде найти человека в лесу гораздо проще.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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