МЧС выпустило предупреждение о сильных дождях с грозами и ветром

Штормовое предупреждение на 1 августа выпустило ГУ МЧС по Свердловской области. Завтра в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 17 м/с.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Возможно осложнение пожароопасной обстановки, – предупреждают спасатели. – Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий».

Дома при грозе закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы.О возникновении происшествий сообщайте по телефону «112».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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