От клещей пострадали 22 тысячи уральцев. Это вдвое меньше, чем в прошлом сезоне

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 22 тысячи человек, это вдвое меньше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора. При этом с предварительным диагнозом «клещевой энцефалит» госпитализировали 140 человек, а с боррелиозом – 415.

«Всего в лабораториях исследовано 19 093 особи, снятых с людей: вирус клещевого энцефалита обнаружен в 1,1% проб, возбудитель иксодового клещевого боррелиоза – в 43,1%, возбудитель моноцитарного эрлихиоза – в 2,8%, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,93%», – отметили в ведомстве.

Там напомнили, что клеща нужно своевременно сдавать на исследование – если он окажется носителем инфекции, можно быстро отреагировать и назначить иммуноглобулин или антибиотик.

«Клеща нужно поместить на ватный диск, смоченный водой, и закрыть в чистом контейнере для анализов. Желательно привезти его в лабораторию в тот же день, а если не получится – то сохранить клеща можно, поместив контейнер с ним в дверцу холодильника. Засохшие и поврежденные клещи на исследование не принимаются», – добавили в Роспотребнадзоре, уточнив, что клещи остаются годными для исследования в течение трех дней с того момента, как их отправили в холодильник, при условии, что температура там не ниже +4 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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