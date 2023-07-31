В Свердловской области действуют 10 лесных пожаров

За прошедшие выходные природные пожары в Свердловской области были обнаружены в Алапаевском, Гаринском, Кировградском, Невьянском, Сосьвинском и Таборинском районах. Всего в настоящий момент в регионе действуют 10 лесных пожаров на общей площади 158 гектаров. Причиной семи из них стал человеческий фактор, и только трех – сухие грозы, сообщает ДИП.

Для профилактики возгораний леса в выходные дни патрулировали несколько сотен человек. Одной из контрольных групп удалось не допустить распространения пожара в Байкаловском лесничестве. Огонь был обнаружен на одном из полей вблизи земель лесного фонда и оперативно потушен силами сотрудников Уральской авиабазы.

Всего в минувшие выходные в Свердловской области патрульными группами проведено 165 рейдов. Фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах не установлено.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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