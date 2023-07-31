Девушка и молодой человек на самокатах врезались друг в друга

В Екатеринбурге зарегистрировано первое в этом году ДТП с участием двух самокатов.

Как рассказали в УМВД Екатеринбурга, сегодня на проспекте Космонавтов у дома № 80 лоб в лоб столкнулись 20-летняя девушка и 28-летний молодой человек, управляющие кикшеринговыми электросамокатами. Оба с тяжелыми травмами доставлены в 23-ю больницу Екатеринбурга.

Как уже сообщал «Новый День», за первые шесть месяцев 2023 года в России зарегистрировано 1043 аварии с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), в которых пострадали более тысячи человек. Чаще всего аварии с электросамокатами, моноколесами и сигвеями регистрируют в Москве (238), Пермском крае (68), Санкт-Петербурге (64), а также в Омской (63), Свердловской (34), Тюменской (66) и Челябинской (48) областях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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