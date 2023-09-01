Екатеринбуржцев пригласили обсудить проект развязки на перекрестке улиц Амундсена и Начдива Онуфриева

В Екатеринбурге начались общественные обсуждения проекта планировки многоуровневой развязки на пересечении улиц Амундсена и Начдива Онуфриева

Экспозиция проектов откроется 1 сентября в холле 2-го этажа здания администрации Екатеринбурга. Проект развязки подготовил главный девелопер района АО СЗ «РСГ-Академическое».

Напомним, строительство развязки позволит развести транспортные потоки на два уровня, после чего автотранспорт по Объездной дороге сможет ездить без светофоров. Пропускная способность перекрестка для жителей и гостей Академического района увеличится. Появится дополнительный съезд направо (если двигаться со стороны Академического района) на Объездную дорогу.

Свои замечания и предложения горожане могут отправить до 11 сентября тремя способами: на сайт обсуждения.екатеринбург.рф; письмом в Главархитектуру города по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 245; оставив запись в журнале учета посетителей по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, каб. 256.

Ранее сообщалось, что начата разработка проекта развязки на пересечении улицы Амундсена с кольцевой автодорогой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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