Родители школьников скупили розы, астры и гладиолусы

День знаний традиционно начался с очередей за цветами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня родители школьников шли к цветочным киоскам с самого раннего утра, а накануне уличные павильоны работали дольше, чем обычно. Кроме того, в город приехали предприимчивые садоводы, которые продают свои цветы прямо с автомобилей.

Предпочтения покупателей с прошлых лет не изменились. Самыми популярными цветами для учителей остаются розы, хризантемы, астры и гладиолусы, букеты в среднем стоят 1500-2000 рублей. Часто выбирают осенние – желтые и красные цвета.

Накануне 1 сентября увеличилось и количество объявлений о продаже цветов на «Авито», часто букеты предлагают с доставкой. Помимо свежесрезанных цветов, есть и другие варианты. Например, в Орджоникидзевском районе предлагают букеты из сухоцветов – «легкие, которые удобно держать в руке ребенку». Не выходят из трендов также мыльные и шоколадные розы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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