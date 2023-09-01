В регионах УрФО за парты сели 180 тысяч первоклассников

В этом году в школы регионов Уральского федерального округа пошли 180 тысяч первоклассников.

Как сообщили в пресс-центре полпредства, самое большое количество первоклассников, 60 тысяч, живет в Свердловской области. На втором месте – Челябинская область, 46 тысяч, на третьем – ХМАО-Югра, 29 тысяч. В Тюменской области в этом году – 26,5 тысячи первоклассников, в Курганской – 10 тысяч, в ЯНАО – 8,7 тысячи.

К жителям УрФО обратился полпред Владимир Якушев. «Первый звонок – это всегда волнительный момент для детей, родителей и педагогов. Начало нового, большого этапа, который во многом определит будущее ребенка. Всем, кто впервые переступает порог школы, желаю успехов и уверенности в себе! Пусть ваши школьные годы будут наполнены интересными открытиями и радостью! Ребятам постарше – отличной учебы, родителям и педагогам – терпения и как можно больше поводов для гордости за детей!» – сказал Владимир Якушев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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