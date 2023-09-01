Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Малом Истоке (ФОТО)

Сегодня утром на улице Реактивной в Малом Истоке столкнулись и загорелись два автомобиля. Один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, в 08:09 у дома № 85 по улице Реактивной водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомашиной ВАЗ 2109. Оба автомобиля загорелись, затем их отбросило на движущиеся Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.

Водитель «Лады» погиб на месте. 35-летняя владелица ВАЗ 2109 и 44-летняя женщина-водитель Chevrolet Cobalt госпитализированы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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