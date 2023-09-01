Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Малом Истоке (ФОТО)

Сегодня утром на улице Реактивной в Малом Истоке столкнулись и загорелись два автомобиля. Один человек погиб, еще двое пострадали.
Как сообщили в ГИБДД Екатеринбурга, в 08:09 у дома № 85 по улице Реактивной водитель автомобиля Lada Granta выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомашиной ВАЗ 2109. Оба автомобиля загорелись, затем их отбросило на движущиеся Chevrolet Cobalt и Honda CR-V.
Водитель «Лады» погиб на месте. 35-летняя владелица ВАЗ 2109 и 44-летняя женщина-водитель Chevrolet Cobalt госпитализированы.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube