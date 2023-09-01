«Взрослые сделали все, чтобы вы хорошо учились». В Академическом 3 тысячи первоклашек пошли в школы

В школы Академического района сегодня пришли почти 3000 первоклассников.



С Днём знаний в честь десятилетия школы №19, одной из первых, открывшихся в районе, пришел поздравить учителей и их подопечных генеральныйдиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Он пожелал будущим выпускникам поступить в те вузы, о которых они мечтают, а первоклассникам –интересной учебы. Он подчеркнул, что взрослые сделали все для того, чтобы дети хорошо учились – создали новый район и построили в нем прекрасные школы. «Родителям хочу пожелать, чтобы они не беспокоились за своих детей, они в надежных руках. Мы, как основной застройщик, всегда здесь, если что придем на помощь и поможем, и школам, и учителям, и вашим детям и вам самим», – сказал он, вручив школе сертификат на 100 тысяч рублей. Такие же подарки получили на День знаний еще четыре школы Академического.

Отметим, что в районе параллельно с возведением жилых кварталов продолжается и строительство новых образовательных учреждений. Так, в квартале «Спутник-1» на 90% завершена черновая отделка пятиэтажной школы, открытие которой запланировано на следующий год. В «Кварталах конструктивизма» тоже появится свое образовательное учреждение, сейчас школу в периметре улиц Академика Вавилова – Академика Ландау – Академика Лихачева – Рябинина проектируют. По планам, в нее пойдут 1200 учеников. Важно, что каждая школа в Академическом имеет свою специфику, сотрудничает с государственными учреждениями и вузами, чтобы ученики с самого детства могли получать не только общеобразовательные, но и более узкоспециализированные навыки и знания. Так, в школе №123 готовят будущих светил естественных наук, в школе №79 – инженерно-технические кадры, в школе №16 открывается профильный класс по IT-специальностям, а в школе №19 действует совместная программа с МГИМО под патронажем АО СЗ «РСГ-Академическое» (ГК «КОРТРОС») по подготовке абитуриентов к поступлению в этот престижный вуз.

Екатеринбург, Елена Сычева

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