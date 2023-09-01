В Уральском медуниверситете приступили к учебе 1569 будущих врачей

В Уральском государственном медицинском университете приступили к учебе 1569 первокурсников и 591 ординатор первого года.

Самый большой набор в этом году на лечебном факультете – 770 первокурсников, на педиатрическом начали учиться 323 студента, на стоматологическом – 205. Медико-профилактическое дело изучают 97 человек.

Как сообщили в ДИПе, в 2023 году в приемную комиссию УГМУ было подано свыше 17,1 тысячи заявлений от абитуриентов. Конкурс на различные специальности составил 10-12 человек на место.

По целевой программе за счет областного бюджета на лечебно-профилактическом факультете начали учиться 140 первокурсников, на педиатрическом – 35, на стоматологическом – пять.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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