Свердловского полковника полиции задержали за взятку

Бывший заместитель начальника МО МВД «Ирбитский» задержан с поличным при получении взятки. Экс-силовику предъявлено обвинение в покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в июне-июле 2023 года полковник ОВД требовал от двоих жителей Ирбита деньги за непривлечение их к уголовной ответственности за совершение тяжкого имущественного преступления. Телеграм-канал Ural Mash сообщает, что речь шла о сумме 750 тысяч рублей. Силовик требовал взятку с двух подравшихся бизнесменов.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый знал, что один из предпринимателей уже имел статус подозреваемого, но продолжал требовать деньги. 11 июля 2023 года полицейского задержали оперативники ФСБ с поличным после того, как полковник ОВД получил часть взятки.

По решению суда, фигурант дела заключен под стражу на время следствия. В суде мужчина признал свою вину.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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