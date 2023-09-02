В Екатеринбург автобус въехал в столб: 11 пассажиров госпитализированы (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня утром маршрутка №082 влетела в столб на улице Сулимова. В салоне находились 26 пассажиров. 11 человек с травмами легкой и средней тяжести госпитализированы.

«Дорожная авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Сулимова и Омская. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на препятствие в виде столба. На месте ДТП работает несколько нарядов ДПС», – сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области уточнили, что в автобусе было 26 пассажиров. На месте помощь им оказывали врачи двух бригад скорой помощи.

«Четыре пострадавших госпитализированы в больницу №23, семь пострадавших – в больницу №36. Все – с травмами лёгкой и средней тяжести. Информация уточняется», – добавили в минздраве.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»