Всех пострадавших в утренней аварии с автобусом отпустили из больниц по домам

Всем 11 пассажирам автобуса, который утром влетел в столб, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

«Всем пострадавшим, доставленным в ЦГКБ 23 и ГБ 36 «Травматологическая», оказана медицинская помощь в приемном отделении. Госпитализация в стационар не потребовалась», – сообщили в пресс-службе минздрава Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня утром маршрутка №082 влетела в столб на улице Сулимова. В салоне находились 26 пассажиров.

Следственным комитетом по сообщению о ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали 11 человек, организована проверка на предмет ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей

«Проверка проводится на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В ходе проверки следствие выясняет все обстоятельства инцидента, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого каждому из пострадавших, истребуется документация о работе предприятия, оказывающего услуги по перевозке пассажиров», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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