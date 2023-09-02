В Алапаевске 30-летняя пьяная женщина за рулем иномарки погубила в аварии сестру и пасынка

В Алапаевске сегодня утром нетрезвая женщина за рулем Hundai выехала на обочину, где машина столкнулась с деревом и загорелась. В салоне заживо сгорели 16-летний пасынок водительницы и 18-летняя сестра. Возбуждено уголовное дело.

«Следственным отделом по городу Алапаевск СКР по Свердловской области по факту гибели 2 человек в результате ДТП возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что 30-летняя женщина-водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на подъезде к коллективному саду «Южный», управляла автомобилем «Хёндэ-Солярис» с превышением допустимой скорости. Водитель допустила выезд на обочину и столкновение с деревом, в результате чего машина загорелась. 16-летний юноша и 18-летняя девушка погибли на месте аварии от ожогов», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения). Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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