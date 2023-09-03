В Екатеринбурге 17-летняя девушка на «девятке» устроила ДТП, пострадали три человека (ФОТО)

Сегодня рано утром на улице Дагестанской 17-летняя девушка за рулем «девятки» врезалась в столб. В салоне находились еще два пассажира – 17 и 22 лет. Все трое с разными травмами доставлены в больницы. Юная водительница в коме.

«Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что управляла автомашиной 17-летняя девушка, не имеющая водительского удостоверения. На месте происшествия проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Госавтоинспекция призывает родителей и иных законных представителей не допускать и пресекать попытки детей управлять транспортными средствами, в том числе необходимо исключить возможность доступа к ключам от автомашин, мотоциклов и других транспортных средств», – сообщили в УГИБДД по Екатеринбургу.

Материалы по данному факту направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей водителя к административной отвенности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение ими обязанностей по воспитанию.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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