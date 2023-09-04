Екатеринбургский депутат Алексей Вихарев отправил очередную посылку на СВО

Депутат Гордумы Алексей Вихарев в своей общественной приемной на улице Старых Большевиков, 29 встретился с военным офицером Максимом – военнослужащий гвардейской бригады. Депутат гордумы поддерживает их с момента отправки по частичной мобилизации в 2022 году.

Ранее офицер передал депутату список необходимого на фронте оборудования. Это компрессоры высокого давления, электролиты, шуруповерты, кувалды, ножницы по металлу, гидравлические домкраты, козелки и другие нужные инструменты, такие как гайковерты, бокорезы и изоленты.

«Иногда происходит так, что военная техника ломается в неподходящий момент, для её оперативного ввода в строй необходимы инструменты, которые нам нашел Алексей Вихарев. Зимой депутат передавал нам наушники, горелки и высокоточные приборы, мы ими пользуемся по сей день, – делится военный с позывным «Кэп».

В этот раз Алексей Вихарев передал офицеру коробки с инструментами, которые будут отправлены в пункт временной дислокации в ЛНР.

«С военнослужащим гвардейской бригады я знаком уже на протяжении года, мы регулярно общаемся, у него я узнаю о нуждах наших ребят. Ранее офицер связался с нами, передал мне список необходимого им оборудования. Я и мои помощники нашли и приобрели все согласно списку. Надеюсь, что эти инструменты облегчат быт военных и приблизят их скорое возвращение домой», – рассказал Алексей Вихарев.

Отметим, что депутаты медицинской фракции, председателем которой является Алексей Вихарев, помогают военнослужащим с начала спецоперации. Они приобретают и передают необходимое оборудование, медикаменты, организованно сдают для них кровь, помогают в решении различных вопросов, поддерживают их родственников. Также депутаты регулярно навещают раненых, проходящих реабилитацию и лечение в окружном госпитале Екатеринбурга. В начале лета Алексей Вихарев передал екатеринбургским артиллеристам дорогостоящий квадрокоптер с тепловизором, до этого отправил им несколько партий с боевым снаряжением и предметами первой необходимости.

Всего за полтора года депутаты собрали и отправили около 30 гуманитарных грузов на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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