«Уральские авиалинии» снизили цены на субсидированные билеты в Калининград

Авиакомпания «Уральские авиалинии» снизила цена на билеты из Екатеринбурга в Калининград по субсидированным тарифам.

«На период вылетов с 4 сентября по 24 декабря стоимость билетов составит от 3750 рублей для детей и от 5000 ₽ для льготных категорий граждан (пассажиры в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, дети-инвалиды всех групп и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II или III групп, пассажиры, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи)», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Из Екатеринбурга в Калининград «Уральские авиалинии» летают ежедневно. По понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и субботам вылет из Кольцово – в 15:30. По средам и воскресеньям – в 13:15. Купить билеты можно уже сейчас.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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