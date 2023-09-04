В Горном Щите водитель врезался в забор и погиб

В поселке Горный Щит сегодня утром случилось смертельное ДТП.

По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Kia Ceed не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор. За рулем был 42-летний мужчина, он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Автоинспекторы выяснили, что водительский стаж погибшего составлял 16 лет.

На месте аварии сотрудники дорожной полиции провели замеры. Причины ДТП будут установлены в ходе расследования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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