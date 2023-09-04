В Свердловскую область пришло бабье лето

В Екатеринбурге и окрестностях на этой неделе ожидается сухая и теплая погода. Днем воздух прогреется до +21 градуса, ночью будет около +10 °C.

«4-6 сентября погоду определит область повышенного атмосферного давления, наступила «короткая, но дивная пора» бабьего лета. Стихнет ветер, ночи станут холоднее, а дневное солнышко будет пригревать: температура ночью +3...+8°, в низинах не исключаются заморозки -1...-2°, днем +17…+22°», – рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге сегодня днем будет до +17, завтра – до +18 °C, а в среду – до +20 градусов. Осадков не ожидается. По данным сервиса «Яндекс.Погода», тепло продлится до 10 сентября, с воскресенья начнутся дожди и похолодает.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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