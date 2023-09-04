ФАС пришла за уральскими блогерами из-за нарушения рекламной маркировки

Уральские блогеры стали попадать под преследование за нарушение новых правил о маркировке рекламной информации. Причем в поле зрения антимонопольщиков оказываются не только те, у кого сформировалась многотысячная или многомиллионная аудитория, но и паблики, страницы и телеграм-каналы с относительно небольшим количеством подписчиков.

Например, за рекламу «Норвик Банка» попали телеграм-каналы «Семейный Екатеринбург», «Широкая Речка News», «Екатеринбург №1» «Екатеринбург. Свердловская область», «Екатеринбург. Новости. Происшествия», «Екатеринбург Live», «Короче, Екатеринбург».

Основных нарушений было три. Первое – большинство пабликов не поставило пометку «Реклама». Собственно, это сделали только два канала. Второе – ни один не указал рекламный токен, который выдается оператором рекламных данных. Третье – на рекламируемой странице был изображен герб Екатеринбурга, а любые государственные символы использовать в рекламе нельзя, так как у потребителя может сложиться неверное представление о том, что продукт или услугу одобряют органы власти.

Однако сейчас блогеров и админов городских пабликов гораздо больше волнует другое – что именно считать рекламой. Если с прямой рекламой все понятно, то пока неясно, будут ли попадать под это определение отзывы и обзоры с клиентским опытом, розыгрыши и «гивы» в собственных группах и на своих страницах, нативные посты – в общем, все виды контента, в котором есть упоминания кого-то, кто так или иначе занимается коммерческой деятельностью. На то, чтобы сложилась практика, уйдет время, объясняет владелец СММ-агентства Адель Назимова. «На самом деле, пока практики особо нет, но в ближайшее время она точно появится. Но точно одно – решения будут приниматься людьми, жестких рамок – вот это еще просто информационный контент, а вот это уже реклама – нет. Оценивать будут специалисты.

К примеру, сходили вы на новую постановку в театре, и на своей странице делитесь своими эмоциями – это, скорее, не относится к рекламе. А вот если вы сделали в этой же публикации призыв – «всем очень рекомендую сходить» и еще ссылку оставили, где билеты купить, то это точно будет расценено как реклама.

Или, например, пишете вы новости. И вдруг среди этого информационного контента у вас появляется пост про то, какой классный кофе в заведении N – даже если вам за это не заплатили, даже если это порыв души, то все равно это будет считаться рекламой», – говорит собеседница «Нового Дня».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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