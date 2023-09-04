Алексей Орлов открыл в УрФУ строительный класс (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов открыл в здании Института строительства и архитектуры УрФУ новый учебный год в городском специализированном строительном классе.

Цель этого проекта – популяризация инженерно-строительных профессий, решение проблемы нехватки высококвалифицированных специалистов за счет их подготовки еще со школы. Идею строительного класса совместно реализуют администрация Екатеринбурга, Институт строительства и архитектуры УрФУ и гимназия № 2.

«Мы сформировали строительный класс, чтобы ребята могли ближе познакомиться со строительными специальностями, посетить строительные площадки, изучить основы тех предметов, которые преподают для получения специальности строителя, то же материаловедение, основы генерального плана. Прошлый год показал, что такой формат востребован. Ребята настроены продолжать осваивать градостроительные специальности, чтобы реализовать себя в строительном комплексе города. Первый блин оказался не комом», – отметил Алексей Орлов.

На встрече с учениками Алексей Орлов рассказал им о той важной роли, которую играет строительный комплекс в жизни Екатеринбурга – одна из наиболее развитых отраслей экономики города. Строительные компании вносят существенный вклад в бюджет города, создают тысячи рабочих мест. Ежегодно в Екатеринбурге сдают более 1,5 млн кв. м жилья, строятся образовательные, культурные, спортивные объекты.

Глава города ответил на вопросы ребят, в частности о том, какие объекты были построены к 300-летнему юбилею. Это и новые студенческие общежития в Новокольцовском районе, и Дворец водных видов спорта, и культурный центр «Эрмитаж Урал», и новое здание гимназии № 40. Алексей Орлов подчеркнул, что в актовом зале гимназии установлен суперсовременный мультимедийный экран, который по своим техническим характеристикам не уступает экрану в конгресс-холле «Екатеринбург Экспо». Активно идет и транспортное строительство. Досрочно завершена полная реконструкция Макаровского моста, запущен первый межмуниципальный трамвай до Верхней Пышмы, завершается строительство линий до Академического и Солнечного.

Алексей Орлов пожелал молодым людям успешного учебного года. «Желаю вам любить наш город и вкладывать силы в его дальнейшее развитие», – сказал глава Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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