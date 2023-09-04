На Эльмаше цементовоз сбил насмерть пожилого пешехода

В Екатеринбурге сегодня около 10 часов утра цементовоз сбил 84-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Пенсионер скончался на месте до приезда скорой помощи.

Как сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга, ДТП случилось на улице Фронтовых бригад вблизи дома № 2А. Цементовоз Kassbohrer SILOLEGEND ехал со стороны улицы Электриков в сторону проспекта Космонавтов. За рулем грузовой машины был 49-летний мужчина, его общий водительский стаж начинается с 1995 года.

Что стало причиной ДТП, выясняют сотрудники ГИБДД. На записи уличных камер видеонаблюдения видно, как пожилой мужчина идет по проезжей части, несмотря на большое количество едущих машин.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что пересекать проезжую часть можно строго по пешеходным переходам, а при их отсутствии на перекрестках – по линии тротуаров или обочин. При этом нужно обязательно убедиться в своей безопасности», – сообщили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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