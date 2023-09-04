Мошенники обманывают бизнесменов от имени Роспотребнадзора

В Свердловской области активизировались мошенники, которые обманывают предпринимателей от имени Роспотребнадзора.

Как сообщили в надзорном ведомстве, неизвестные звонят коммерсантам и заявляют, что в отношении них начата проверка. Для того, чтобы проверяющие ничего не нашли, якобы необходимо купить комплект нормативно-правовой литературы для «уголков потребителя» и сертификаты на оказание услуг.

На самом же деле Роспотребнадзор ничего подобного не продает, а у всех должностных лиц, которые проводят контрольные мероприятия, есть служебные удостоверения.

Ранее от имени Роспотребнадзора мошенники пытались собрать деньги в помощь участникам специальной военной операции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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