На Урале ребенок избил сверстника-инвалида. Полиция ведет проверку

На севере Свердловской области дети стали очевидцами избиения инвалида – мальчика бил руками и ногами его агрессивный сверстник. Дети сфотографировали и сделали запись, которую передали родителям, а те обнародовали снимки и видео в группе местного издания «Вечерний Карпинск».

По словам местных жителей, жертва нередко подвергается агрессии, а нападавший – известный в своем районе хулиган, который терроризирует других детей. «Этот хулиган недавно прыгал на моего сына и его друга. Эти дикари бегают обычно по несколько человек. Двор у зубной поликлиники», – пишет мама одного из детей.

В полиции Карпинска сообщили, что зарегистрировали заявление по факту случившегося, а инспекторы службы по делам несовершеннолетних начали проверку инцидента. О состоянии избитого мальчика не сообщается.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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