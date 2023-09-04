В Кольцово назвали самые популярные детские курорты за лето

В летние каникулы екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил более 275 тысяч детей-пассажиров. Самыми популярными маршрутами для детского отдыха стали Сочи, Анталья, Москва, Санкт-Петербург и Минеральные воды.

Морские курорты занимают первую стройку в рейтинге детских путешествий – на рейсах туда каждый пятый пассажир был ребенком. За лето из Екатеринбурга в Сочи слетали более 69 тысяч детей, в Анталью – более 40 тысяч.

Самым «детским» направлением лета 2023 года стал казахстанский город Актау. На рейсах к побережью Каспийского моря отправились 5 тысяч пассажиров, из них 40% – дети. Рекордным «детским» рейсом оказался самолет авиакомпании Red Wings, возвращающийся из Антальи. 28 июня на борту Boeing 777 с моря прилетело сразу 117 детей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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