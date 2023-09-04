Охотников просят не стрелять по изоляторам и птицам, сидящим на проводах

Во время охотничьего сезона энергетики отмечают, что случаев повреждения линий электропередачи становится больше.

Как сообщили в пресс-службе «МЭС Урала», по вине охотников могут быть повреждены изоляторы, опоры и информационные таблички. Из-за этого могут остаться без электричества целые села и деревни, школы, детские сады, больницы, котельные, жилые дома, и промышленные предприятия. Кроме того, оборванный провод может ударить током или самого охотника, или кого-то еще.

Энергетики напоминают, что стрельба по изоляторам, информационным табличкам и другим элементам линий электропередачи запрещена. Не стоит стрелять и по птицам, сидящим на проводах или столбах.

Нарушителям грозит уголовное преследование по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». В худшем варианте охотник может попасть в колонию на три года, кроме того, ему придется возместить энергетикам ущерб.

Свердловчан, которые обнаружили факты вандализма на объектах электросетевого комплекса, просят сообщать об этом по телефону: 8(343)372-94-52 (диспетчер МЭС Урала).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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