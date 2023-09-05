Минувшее лето в Екатеринбурге вошло в список самых теплых за всю историю наблюдений

Синоптик Алексей Пулин, автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», подвел метеорологические итоги прошедшего лета. Средняя температура за три летних месяца составила +18,6 °С, что превышает климатическую норму на 1,2 градуса.

«Минувшее лето делит 13-14 места с 2013 годом в списке самых теплых за всю историю наблюдений: пять раз лето было теплее в XXI веке, пять раз в XX веке и два раза в XIX веке. Всего лишь в восьмой раз за всю историю наблюдений температура воздуха превышала отметку +30 градусов четыре месяца подряд. Ранее выше +30 с мая по август было в 2021, 2012, 1977, 1972 и 1952 годы, а с июня по сентябрь – в 1995 и 1982 годы», – поделился статистикой синоптик.

Прошлым летом также был установлен абсолютный максимум температуры для Екатеринбурга – 11 июля столбик термометра показал +40°. При этом за лето выпало 243 мм осадков при норме 239 мм. Порядка 30% этого количества осадков пришлось на последнюю неделю августа.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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